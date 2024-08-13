Девятимесячная девочка погибла во время пожара в Иркутской области

Девятимесячная девочка погибла во время пожара в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в ночь на 13 августа на территории одного из жилых домов Байкальска. В момент возгорания в доме находились мужчина и приехавшая к нему в гости женщина с ребенком.

Отмечается, что взрослые не смогли попасть в комнату, в которой находился младенец, она была полностью охвачена огнем. Девочка погибла.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка.