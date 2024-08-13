Более 15 гектаров леса в Рязанской области требуют восстановления
Установлено, что на 6,4 га рекомендовали провести искусственное восстановление, на остальных — естественное заращивание.
Более 15 гектаров леса в Рязанской области требуют восстановления, пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Центр защиты леса.
Отмечается, что это три участка в Шиловском лесничестве площадью 15,2 гектара.
Установлено, что на 6,4 га рекомендовали провести искусственное восстановление, на остальных — естественное заращивание.