Более 15 гектаров леса в Рязанской области требуют восстановления

Установлено, что на 6,4 га рекомендовали провести искусственное восстановление, на остальных — естественное заращивание.

Более 15 гектаров леса в Рязанской области требуют восстановления, пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Центр защиты леса.

Отмечается, что это три участка в Шиловском лесничестве площадью 15,2 гектара.

Установлено, что на 6,4 га рекомендовали провести искусственное восстановление, на остальных — естественное заращивание.