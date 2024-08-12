ВС РФ освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Помимо этого, российскими войсками установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке.

ВС РФ освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Об этом заявили в Минобороны.

Помимо этого, российскими войсками установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке.

Также ВС России нарастили темпы наступления на донецком направлении.

«Завершается зачистка от ВСУ населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное на донецком направлении», — подчеркнули в Минобороны.