В Волгограде военный грузовик насмерть сбил отца на глазах у детей

В Волгограде военный грузовик насмерть сбил отца на глазах у детей. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил Telegram-канал «Baza».

Мужчина двигался с велосипедом по пешеходному переходу вместе с сыном и дочерью на зеленый свет. В этот момент по крайней левой полосе пронесся автомобиль, водитель которого не пытался снизить скорость.

Волгоградец погиб на месте. Позже тот же грузовик врезался в УАЗ и снова скрылся с места ДТП.

Водителя задержали — им оказался 39-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.