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В Сараевском районе мужчина хотел зарезать жену из-за бутылки спиртного
Инцидент произошел в селе Витуша Сараевского района. Возбуждено уголовное дело.

В Сараевском районе мужчина хотел зарезать жену из-за бутылки спиртного. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Витуша Сараевского района. Пьяный 67-летний мужчина поссорился с женой. Когда та попыталась отобрать у него бутылку со спиртным, он схватил нож и начал угрожать ей убийством.

Женщине помог сосед, который заметил ссору. Он вызвал полицейских.

Возбуждено уголовное дело.