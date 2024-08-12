В Сараевском районе мужчина хотел зарезать жену из-за бутылки спиртного
Инцидент произошел в селе Витуша Сараевского района. Возбуждено уголовное дело.
В Сараевском районе мужчина хотел зарезать жену из-за бутылки спиртного. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел в селе Витуша Сараевского района. Пьяный 67-летний мужчина поссорился с женой. Когда та попыталась отобрать у него бутылку со спиртным, он схватил нож и начал угрожать ей убийством.
Женщине помог сосед, который заметил ссору. Он вызвал полицейских.
Возбуждено уголовное дело.