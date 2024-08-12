В Ряжске остановили пьяного водителя ВАЗа

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Ряжске остановили пьяного водителя ВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 9 августа на улице Александровская. Полицейские остановили автомобиль «ВАЗ 21102», за рулем которого находился 46-летний мужчина, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него зафиксировали 1,005 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.