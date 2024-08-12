В Ряжске остановили пьяного водителя ВАЗа
Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.
В Ряжске остановили пьяного водителя ВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 9 августа на улице Александровская. Полицейские остановили автомобиль «ВАЗ 21102», за рулем которого находился 46-летний мужчина, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.
Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него зафиксировали 1,005 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.