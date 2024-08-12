В рязанском селе из-за нехватки врачей жители ждут скорую около пяти часов

По их словам, подстанцию скорой помощи в селе закрыли. Фельдшеров нет.

В селе Горлово Скопинского района из-за нехватки врачей жители ждут скорую помощь около пяти часов. Соответствующую информацию сообщили жители под постом в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

По их словам, подстанцию скорой помощи в селе закрыли. Фельдшеров нет.

Минздрав Рязанской области на обращение ответил, что подстанцию скорой помощи не закрывали. Однако, по словам ведомства, ставки фельдшеров свободны, из-за чего район обслуживают бригады скорой помощи Скопинского ММЦ.

В ведомстве добавили, что для привлечения специалистов принимаются меры: увеличено количество мест по целевым направлениям в Рязанском колледже и РязГМУ, больница постоянно участвует в ярмарке вакансий, информацию о необходимых специалистах обновляют на сайте учреждения.