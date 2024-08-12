В Рязанской области пресекли незаконную реализацию 120 литров алкоголя

На нарушителей составили протоколы, проводится проверка.

В Рязанской области пресекли незаконную реализацию 120 литров алкоголя. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В пятницу и выходные дни сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий в Рязани выявили 5 нарушений правил реализации спиртной продукции, в том числе в кафе на улицах Зубковой, Новаторов, Гоголя и Куйбышевском шоссе, а также в торговом объекте на Касимовском шоссе.

По двум фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (Оборот алкогольной продукции без получения соответствующей на эту деятельность лицензии), по которой для должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей. По трем фактам проводится проверка.