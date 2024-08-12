Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
17°
Втр, 13
19°
Срд, 14
22°
ЦБ USD 89.95 1.96 13/08
ЦБ EUR 96.69 1.51 13/08
Нал. USD 88.50 / 88.50 12/08 18:30
Нал. EUR 96.51 / 97.60 12/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
5 часов назад
371
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
8 часов назад
548
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
Вчера 17:35
1 538
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
4 508
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области пресекли незаконную реализацию 120 литров алкоголя
На нарушителей составили протоколы, проводится проверка.

В Рязанской области пресекли незаконную реализацию 120 литров алкоголя. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В пятницу и выходные дни сотрудники полиции в ходе проверочных мероприятий в Рязани выявили 5 нарушений правил реализации спиртной продукции, в том числе в кафе на улицах Зубковой, Новаторов, Гоголя и Куйбышевском шоссе, а также в торговом объекте на Касимовском шоссе.

По двум фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (Оборот алкогольной продукции без получения соответствующей на эту деятельность лицензии), по которой для должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей. По трем фактам проводится проверка.