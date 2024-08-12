В Рязанской области полицейские поймали 12-летнего ребенка за рулем скутера
Возбуждено административное дело. Родителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.
В Рязанской области полицейские поймали 12-летнего ребенка за рулем скутера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что инцидент произошел в деревне Гуреево Клепиковского района.
Подростка отстранили от управления транспортного средства.
Возбуждено административное дело. Родителям ребенка грозит штраф в размере 30 000 рублей.