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В Рязанской области мигрантам могут запретить работать в определенных сферах
По данным минтруда, в Рязанской области установлены дополнительные ограничения в привлечении иностранных работников в производстве текстильных изделий и одежды. Также в регионе рассматривается возможность введения других ограничений для мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.

В Рязанской области мигрантам могут запретить работать в определенных сферах. Об этом сообщает региональное минтруда.

В министерстве рассказали, что официально в Рязанской области фиксируется 12 тысяч трудовых мигрантов. Из них 2,3% трудоустроены.

«Для контроля за привлечением трудовых мигрантов на региональном рынке труда установлена допустимая доля иностранных работников. В Рязанской области установлены дополнительные ограничения в привлечении иностранных работников в производстве текстильных изделий и одежды», — отметили в сообщении.

Также в регионе рассматривается возможность введения других ограничений для мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.