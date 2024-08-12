В Рязанской области изменили расписание пригородных поездов

Причиной стали ремонтно-путевые работы на нескольких участках.

В Рязанской области изменили расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Причиной стали ремонтно-путевые работы на нескольких участках.

Ремонт проведут на перегоне Нижнемальцево — Чучково, Чучково — Назаровка, Шелухово — Шилово, а также Лесок — Рязань-1.

С 12 по 23 августа у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово изменится время отправления и прибытия.