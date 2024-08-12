В Рязанской области газопроводы подвели более чем к девяти тысячам домовладений

«Газпром газораспределение Рязанская область» продолжает работы по догазификации региона: в рамках программы газопроводы построены к границам 9,3 тысяч участков заявителей. Общее количество принятых заявок от жителей области превысило 10 тысяч.

Среди районов лидерами по количеству заявок на догазификацию являются Рязанский, Касимовский и Сасовский.

Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа: на данный момент в дома более 5,8 тыс. рязанцев сетевой газ уже пришел.

Программа предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования. На сегодняшний день воспользовались льготой 354 потребителя.

Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.