В Рязанской области 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП

ДТП случилось днем 11 августа на 4-м километре дороги «Александро-Невский — Боровок — Просечье — Спешнево». По предварительным данным, при повороте налево 37-летний водитель ВАЗ-21099 не пропустил мотоцикл «Рейсер».

В Рязанской области 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

ДТП случилось днем 11 августа на 4-м километре дороги «Александро-Невский — Боровок — Просечье — Спешнево». По предварительным данным, при повороте налево 37-летний водитель ВАЗ-21099 не пропустил мотоцикл «Рейсер».

За рулем мотоцикла был 15-летний подросток без прав. Он пострадал и был госпитализировал в Александро-Невскую районную больницу.

По факту ДТП проводят проверку.