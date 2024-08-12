В Рязанской области 13 августа ожидается сильный ветер и дождь

Температура воздуха по области ночью опустится до +8, +13 градусов, днем поднимется до +17, +22 градусов.

В Рязанской области 13 августа ожидается сильный ветер и дождь. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 13 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +8, +13 градусов, днем поднимется до +17, +22 градусов.