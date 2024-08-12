В Рязани произошло ДТП между маршруткой и «Ладой»

Авария произошла на улице Черновицкой в понедельник, 12 августа. На кадрах видно, как водитель LADA Granta пытается обогнать маршрутку, но не справляется с управлением и вылетает перед автобусом.

В Рязани произошло ДТП между маршруткой и «Ладой». Об этом очевидец сообщил в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла на улице Черновицкой в понедельник, 12 августа. На кадрах видно, как водитель LADA Granta пытается обогнать маршрутку, но не справляется с управлением и вылетает перед автобусом.

О пострадавших информации нет.