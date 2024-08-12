В Рязани на безопасность моста на Северной окружной потратят 8,6 миллионов

Работы должны выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта.

В Рязани на содержание и безопасность моста через реку Трубеж на Северной окружной дороге потратят восемь миллионов 684 тысячи 52 рубля. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Согласно документам, на очистку, грунтовку и покраску конструкций разводного пролетного строения моста планируют потратить два миллиона 990 тысяч 372 рубля. Работы должны выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Кроме того, в других тендерах указываются работы: обеспечение дороги и моста системой сигнализации, сбор и обработка информации, нормативное содержание заграждений. Также подрядчик должен будет контролировать работу камер видеонаблюдения, систему связи оповещений и электроснабжение на дороге. Срок работ по 26 августа 2025 года.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области.