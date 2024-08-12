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В России предложили создать цифровой реестр нуждающихся в жилье
Инициативу выдвинул Минстрой.

В Минстрое предложили создать цифровой реестр нуждающихся в жилье. Документ опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

«Проект федерального закона предусматривает осуществление учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе с использованием единой информационной системы жилищного строительства. При реализации органами власти и местного самоуправления указанных полномочий на базе ЕИСЖС в автоматическом режиме будет формироваться единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, посредством размещения в нем соответствующей информации органами власти и местного самоуправления», — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

По данным Минстроя, в настоящее время информация о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, содержится в различных информационных системах. «Сложившееся регулирование не обеспечивает унификацию и ведение отчетности по предоставляемым мерам поддержки, что в том числе приводит к медленному высвобождению очереди по улучшению жилищных условий нуждающихся граждан», — отмечено в документе.

Информация будет верифицироваться посредством автоматических или автоматизированных запросов в другие государственные информационные системы, следует из пояснительной записки. Это, по мнению авторов законопроекта, исключит риски нецелевого назначения поддержки и позволит обеспечить обоснованное прогнозирование потребности в жилых помещениях, а также повысит эффективность и скорость принятия решений о предоставлении жилых помещений.