В Перинатальном центре рассказали о рязанке с одной почкой, которая стала мамой
При редкой патологии беременность представляет опасность для здоровья пациентки и даже может быть противопоказана.
В Перинатальном центре рассказали о рязанке с одной почкой, которая стала мамой. Соответствующая информация появилась в группе медучреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что врожденное отсутствие одной почки редкая патология. Единственный орган выполняет работу с двойной нагрузкой.
В таком случае беременность представляет опасность для здоровья пациентки и даже может быть противопоказана. Поэтому такие роженицы находятся под тщательным контролем.
Рязанка под наблюдением врачей смогла стать мамой.