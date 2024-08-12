В Перинатальном центре рассказали о рязанке с одной почкой, которая стала мамой

При редкой патологии беременность представляет опасность для здоровья пациентки и даже может быть противопоказана.

В Перинатальном центре рассказали о рязанке с одной почкой, которая стала мамой. Соответствующая информация появилась в группе медучреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что врожденное отсутствие одной почки редкая патология. Единственный орган выполняет работу с двойной нагрузкой.

В таком случае беременность представляет опасность для здоровья пациентки и даже может быть противопоказана. Поэтому такие роженицы находятся под тщательным контролем.

Рязанка под наблюдением врачей смогла стать мамой.