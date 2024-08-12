В Окском заповеднике рассказали о медведе, чьи следы замечали рязанцы

Отмечается, что это самец. Он ходит по кабаньим тропам, трется о чесалки вепрей, залезает на деревья.

В Окском заповеднике рассказали о медведе, чьи следы замечали рязанцы. Информация появилась в группе заповедника «ВКонтакте».

Отмечается, что это самец. Он ходит по кабаньим тропам, трется о чесалки вепрей, залезает на деревья.

Кроме того, в другой части заповедника обнаружили медведицу с двумя медвежатами.

Напомним, ранее в Клепиковском районе заметили следы медведя.