В МЖД рассказали подробности спасения подростка бригадой электрички «Москва — Рязань»

Как отметили в МЖД, локомотивная бригада встречной электрички увидели подростка и остановила состав. После на место вызвали бригаду медиков и передали пострадавшего на ближайшей станции.

В МЖД рассказали РЗН. Инфо подробности спасения подростка бригадой электрички «Москва — Рязань».

«11 августа в 21:10 на перегоне Пески-Голутвин в Московской области поездом был травмирован человек. По предварительной информации, он нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МЖД, локомотивная бригада встречной электрички увидели подростка и остановила состав. После на место вызвали бригаду медиков и передали пострадавшего на ближайшей станции.

Также в МЖД призвали граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее РЗН. Инфо рассказали о том, что у подростка отрезало ногу. Позднее появились снимки спасения