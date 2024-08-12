В МЖД рассказали подробности спасения подростка бригадой электрички «Москва — Рязань»
Как отметили в МЖД, локомотивная бригада встречной электрички увидели подростка и остановила состав. После на место вызвали бригаду медиков и передали пострадавшего на ближайшей станции.
В МЖД рассказали РЗН. Инфо подробности спасения подростка бригадой электрички «Москва — Рязань».
«11 августа в 21:10 на перегоне Пески-Голутвин в Московской области поездом был травмирован человек. По предварительной информации, он нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в МЖД, локомотивная бригада встречной электрички увидели подростка и остановила состав. После на место вызвали бригаду медиков и передали пострадавшего на ближайшей станции.
Также в МЖД призвали граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.
Ранее РЗН. Инфо рассказали о том, что у подростка отрезало ногу. Позднее появились снимки спасения