В Красноярском крае в результате ДТП погибла 17-летняя девушка с инвалидностью

В Красноярском крае в результате ДТП погибла 17-летняя девушка с инвалидностью. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил портал «Дела.ру».

Трагедия произошла в районе села Казанцево. Несовершеннолетняя пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от автобусной остановки. В этот момент ее сбил ВАЗ 21061. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

На остановке девушка была вместе с матерью и, по словам водителя, женщина отвлеклась и не следила за дочерью.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД. Прокуратура контролирует его расследование.