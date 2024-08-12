В Касимовском районе полицейские остановили пьяного водителя

Рязанцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Касимовском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 10 августа на улице Полевой в селе Дмитриево. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 2121», за рулем которого находился 48-летний водитель, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружили 0,652 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Рязанцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.