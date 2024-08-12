В Касимове задержали воров медалей и орденов у участников Великой Отечественной войны

Отмечается, что во время рейдов в Касимовском районе в отдел полиции были доставлены 23 жителя района. Все они подозревались в совершении различных преступлений, среди которых было 4 кражи

В Касимове задержали воров медалей и орденов у участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что во время рейдов в Касимовском районе в отдел полиции были доставлены 23 жителя района. Все они подозревались в совершении различных преступлений, среди которых было 4 кражи, в том числе хищение орденов и медалей Великой Отечественной войны.

В отношении граждан были проведены фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.