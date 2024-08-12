В Госдуме раскритиковали оборону в Курской области

С критикой выступил член комитета парламента по обороне Андрей Гурулев. По его словам, в регионе не могли не знать о концентрации украинских сил в приграничной зоне. Депутат считает, что группировка прикрытия госграницы недостаточно обеспечена всем необходимым

В Госдуме раскритиковали оборону в Курской области. С критикой выступил член комитета парламента по обороне Андрей Гурулев.

По его словам, в регионе не могли не знать о концентрации украинских сил в приграничной зоне. Депутат считает, что группировка прикрытия госграницы недостаточно обеспечена всем необходимым

«Я видел, как оборудуются минные поля, но без огневого прикрытия они не дают эффекта», — заявил Гурулев.