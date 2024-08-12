В центре Рязани отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17.00.
В центре Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Введенская, д. 81 (Прокуратура Рязанской области), 84, 86, 86к1, 99 (ГБУ РО центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий), 101, 103, 105, 120, 124, 131 (ОГБПОУ РТК), 106 (Управление МВД России), 110, 112, 114;
- ул. Горького, д.19;
- ул. Маяковского, д. 43, 36а, 37;
- ул. Полевая д. 4, 24а, 26а, 32 (Медико-санитарная часть МВД), 38 (Автотранспортный колледж), 46, 48, 50, 54;
- ул. Свободы, д. 43, 81, 84, 86, 90, 95;
- ул. Фрунзе, д. 2, 2 (ГБУ РО ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой), 4, 8а, 18, 25;
- ул. Яхонтова, д. 17, 17к1, 19;
- ул. Дружная 11а, 11б, 14;14а, 13а (организация);
- ул. Качевской 34 корп.1, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36, 36 корп.1;36 к 2 (организация);
- ул. Поселковая 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
- ул. Предзаводская 1/11, 2/9, 4, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 13 (МБДОУ Детский сад № 152).