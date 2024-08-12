Стало известно, какие потери понесли ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили 1 610 военных, 32 танка, восемь БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.
Стало известно, какие потери понесли ВСУ в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские военные уничтожили 1 610 военных, 32 танка, восемь БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.
ВС РФ отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки, Коренево, сорвали попытку прорыва мобильных групп ВСУ вглубь России.