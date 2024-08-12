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Рязанского пенсионера осудили за незаконное хранение боеприпасов
Мужчину приговорили к году ограничения свободы.

Рязанского пенсионера осудили за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд и следствие установили, что с 2014 года по 18 апреля 2024 года 65-летний преступник хранил дома шесть патронов отечественного производства калибра 5,45 мм и 50 патронов для спортивно-охотничьего оружия с нарезным каналом ствола калибра 5,6 мм. Необходимых документов у мужчины не было.

Во время суда житель Рязанской области признал вину в полном объеме. Мужчину приговорили к году ограничения свободы.