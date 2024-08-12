Рязанцы сообщили о затоплении четырех гаражных кооперативов в Сысоеве

Владельцы гаражей опасаются, что застоявшаяся в подвалах вода может быть опасной. Ведь рядом находятся кладбища.

Рязанцы сообщили о затоплении четырех гаражных кооперативов в Сысоеве. Об этом пишет портал «7 инфо» со ссылкой на председателя гаражного кооператива «Легковушка» Михаила Катринца.

Отмечается, что вода не уходит из подвалов уже несколько месяцев.

По данным издания, возможной причиной происшествия стало изменение циркуляции воды. Вблизи кооперативов «Луч», «Легковушка», «Виктория» и «Вагранка» находится пруд, вода из которого после весеннего разлива раньше стекала по трубам в овраг.

«У меня в гараже 35 сантиметров воды, я там ничего не могу хранить. Август месяц скоро заканчивается, пора копать картошку. Куда мне ее складывать, я не знаю… В подвале гаража хранили продукцию я, мой сын и моя дочь. Это три семьи, — объясняет Михаил Катринец.

Владельцы гаражей опасаются, что застоявшаяся в подвалах вода может быть опасной. Ведь рядом находятся кладбища.

Рязанцы направили обращения в различные структуры, но результата нет.