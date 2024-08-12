Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Ресурса не будет 13 августа из-за ремонтных работ на водопроводе.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МП «Водоканал».

В связи с ремонтными работами на водопроводе 13 августа с 09:00 до 14:00 будет прекращена подача ресурса по следующим адресам:

ул. Семинарская, д. 11 (ГКУ Рязанской области Противопожарно-спасательная служба), д. 13 (гостиница «Приокская»), д. 15 (РГУ) и д. 17.