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Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии региона
Самую высокую зарплату в Рязанской области получают художники компьютерной графики для кино и рекламы. Им платят до 350 тысяч рублей в месяц.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии региона. Сообщение появилось в группе регионального минтруда.

Отмечается, что самую высокую зарплату в Рязанской области получают художники компьютерной графики для кино и рекламы. Им платят до 350 тысяч рублей в месяц.

Оператор станков с программным управлением может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей.

Максимальная заработная плата для швей составляет 150 тысяч рублей. На такой же уровень дохода может претендовать обрубщик металла на литейном производстве.