38-летнего рязанца осудили сразу за два преступления
Суд назначил ему обязательные работы сроком на 200 часов и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Рязанца осудили сразу за два преступления. Об этом пишет ИД «Пресса».
38-летний житель села Бычки Сараевского района фиктивно поставил на учет иностранного гражданина.
Кроме того, он пытался удушить женщину, которая ухаживала за его матерью. Ей удалось вырваться и вызвать полицию.
Суд назначил жителю обязательные работы сроком на 200 часов и штраф в размере 100 тысяч рублей.