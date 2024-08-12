38-летнего рязанца осудили сразу за два преступления

Суд назначил ему обязательные работы сроком на 200 часов и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Рязанца осудили сразу за два преступления. Об этом пишет ИД «Пресса».

38-летний житель села Бычки Сараевского района фиктивно поставил на учет иностранного гражданина.

Кроме того, он пытался удушить женщину, которая ухаживала за его матерью. Ей удалось вырваться и вызвать полицию.

Суд назначил жителю обязательные работы сроком на 200 часов и штраф в размере 100 тысяч рублей.