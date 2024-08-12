Россиян предупредили о подорожании бензина

Цены на 95-й бензин могут повыситься до 70 руб. за литр в сентябре 2024 года.

Россиян предупредили о подорожании бензина. Об этом пишет « Газета.ру ».

По данным издания, цены на 95-й бензин могут повыситься до 70 руб. за литр в сентябре 2024 года.

К причинам роста относят летний сезон отпусков, сезон ягод, фруктов и овощей, когда дачники в августе собирают урожай и чаще ездят из города в область.

Эксперт отметил, что ощутимого снижения стоимости бензина в 2024 году ждать не стоит.