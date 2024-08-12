Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием «Госключа»

Отмечается, что сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием «Госключа». Об этом пишут « Известия » со ссылкой на координатора «Народного фронта» Евгению Лазареву.

Отмечается, что сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».

Крое того, звонит якобы сотрудник органов, он под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность.