Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием «Госключа»
Отмечается, что сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием «Госключа». Об этом пишут «
Отмечается, что сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».
Крое того, звонит якобы сотрудник органов, он под угрозой потери денег убеждает подписать доверенность.