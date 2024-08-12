РИА Новости: Зеленский признал ответственность за атаку ВСУ на Курскую область

Он также заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств плана для территорий российского региона, где «проводится операция».

Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили РИА Новости.

Кроме того, он заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий российского региона, где «проводится операция».

Напомним, ранее стало известно, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области.