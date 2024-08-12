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РЦК Рязанской области обменялся опытом с центром компетенций в Крыму
В пятницу, 9 августа, в Алуште прошла стратегическая сессия «Сфера-ПРО», посвященная реализации национального проекта «Производительность труда» в регионе.

В пятницу, 9 августа, в Алуште прошла стратегическая сессия «Сфера-ПРО», посвященная реализации национального проекта «Производительность труда» в регионе.

Представители власти, руководители-участники нацпроекта, представители центров компетенции нескольких регионов страны делились своим опытом реализации нацпроекта. Конечным итогом совместной работы стала разработка стратегии повышения производительности труда на предприятиях полуострова.

В рамках стратегической сессии эксперты РЦК Рязанской области представили позитивные практики внедрения технологий бережливого производства. Анна Шахова и Роман Филатов показали на конкретном примере предприятия, как основные инструменты помогают предприятию существенно повысить производственный эффект. В качестве образца выступил завод габионных конструкций. Предприятие производит объемные изделия с каркасом из металлической сетки, применяемые как в сфере благоустройства, так и в берегоукреплении, в строительстве дорог сложной местности.

Эксперты РЦК вместе с сотрудниками предприятия организовали рабочие места по системе 5С, зонировали участки, применили инструменты быстрой переналадки оборудования. В результате внедрения основных «бережливых» инструментов компании удалось снизить время протекания процесса более чем на 10%, на столько же повысить выработку на одного человека в час, а незавершенное производство сократить на рекордные 46%.

Для обмена опытом сотрудники рязанского РЦК посетили фабрику процессов на базе предприятия АО «Крымхлеб», завод по изготовлению мороженого «Доброе», где познакомились с процессом производства и поговорили с генеральным директором фабрики об эффективности нацпроекта и ценностях работы компании.

«В Рязанской области опыт экспертов РЦК очень востребован. За неполные 6 лет уже 98 предприятий активно вовлечены в культуру непрерывных улучшений и достигают значительного роста показателей производительности труда. Помимо имеющихся компетенций мы развиваем новые. К примеру, с прошлого 2023 года мы предлагаем нашим партнерам улучшить свои офисные процессы на новой „Фабрике офисных процессов“. Стоит добавить, что наши эксперты РЦК на постоянной основе делятся своим опытом с коллегами из других регионов. „Сфера-ПРО“ стала площадкой не только передачи, но и получения знаний. Этим опытом мы обязательно воспользуемся для реализации отдельных подходов на предприятиях Рязанской области», — отметил директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук.