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Путин прокомментировал ситуацию в Курской области
«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников», — отметил Путин.

Путин прокомментировал ситуацию в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

Президент заявил, что Минобороны должно выбить противника с территории региона.

«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что акция Киева в Курской области преследует военную цель остановить наступление российских войск.

«Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты», — заявил Путин.