Путин прокомментировал ситуацию в Курской области
«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников», — отметил Путин.
Путин прокомментировал ситуацию в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Президент заявил, что Минобороны должно выбить противника с территории региона.
«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что акция Киева в Курской области преследует военную цель остановить наступление российских войск.
«Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты», — заявил Путин.