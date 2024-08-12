На жительницу Рыбного возбудили уголовное дело за продажу алкоголя подросткам

Женщине грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.

На 55-летнюю жительницу Рыбного возбудили уголовное дело за продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщает региональная полиция.

Полицейские выяснили, в одном из магазинов в Рыбном подросткам продают спиртосодержащие напитки. Отмечается, что 55-летняя продавщица уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление, но продолжила продавать алкоголь детям.

Теперь на нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.