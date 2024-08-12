На МКАДе произошло смертельное ДТП с мотоциклом и «ГАЗелью»

На МКАДе произошло смертельное ДТП с мотоциклом и «ГАЗелью». Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Авария произошла на внутренней стороне 39-го км МКАД. Водитель «ГАЗели» перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и «спихнул» их на встречную полосу, где их сбил автомобиль Nissan.

От полученных травм 21-летняя девушка-пассажир мотоцикла скончалась на месте. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован.