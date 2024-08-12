Газета.RU: россияне стали массово разрывать договоры с провайдерами из-за медленного YouTube
Отмечается, что о проблеме сообщили более 135 региональных операторов.
Россияне стали массово разрывать договоры с провайдерами из-за медленного YouTube. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что о проблеме сообщили более 135 региональных операторов.
Пользователи возмущаются, что сервис не грузится через «домашнюю сеть».
«Ростелесеть» обратилась к Роскомнадзору с просьбой объяснить, почему YouTube по-разному работает у разных провайдеров.