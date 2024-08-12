Эксперты сообщили, что цены в кафе и ресторанах вырастут до конца года

В среднем блюда подорожают на 10%. Причиной роста цен называют глобальную инфляцию, рост зарплат и расходов на аренду помещений и электричество.

Эксперты сообщили, что цены в кафе и ресторанах вырастут до конца года. Об этом сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на представителей отрасли.

По данным издания, в среднем блюда подорожают на 10%. Причиной роста цен называют глобальную инфляцию, рост зарплат и расходов на аренду помещений и электричество.

Отмечается, что основной рост придется на середину зимы, когда россияне начнут готовиться к Новому году.