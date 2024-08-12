Бригада электрички «Москва — Рязань» спасла подростка с отрезанной ногой
Первую помощь пострадавшему оказали пассажиры.
Бригада электрички «Москва — Рязань» спасла подростка с отрезанной ногой. Об этом сообщил редакции РЗН. Инфо собственный источник.
Отмечается, что 16-летний подросток ехал на крыше электропоезда, в какой-то момент сорвался и упал под колеса. Ему отрезало ногу. Несовершеннолетний остался лежать на перегоне.
Следом проезжала электричка «Москва-Рязань». Машинист с помощником заметили ребенка. Остановились и забрали его. Позже передали сотрудникам скорой помощи.
Как сообщают очевидцы в группе «Новости Рязани», первую помощь пострадавшему оказали пассажиры.