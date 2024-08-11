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Вильфанд: купальный сезон вряд ли вернется в Центральную Россию
По его словам, температура воды в водоемах уже опустилась до 19 градусов. Для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на пять-шесть дней. Однако потепление в Центральной России не прогнозируют.

Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура воды в водоемах Москвы уже опустилась до 19 градусов. Для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов. Такая температура должна сохранятся около шести дней. Однако, по словам синоптика, такое потепление в Центральной России не прогнозируют.

Ранее стало известно, что в регионах центральной России завершается купальный сезон.