Вильфанд: купальный сезон вряд ли вернется в Центральную Россию

По его словам, температура воды в водоемах уже опустилась до 19 градусов. Для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на пять-шесть дней. Однако потепление в Центральной России не прогнозируют.

Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура воды в водоемах Москвы уже опустилась до 19 градусов. Для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов. Такая температура должна сохранятся около шести дней. Однако, по словам синоптика, такое потепление в Центральной России не прогнозируют.

Ранее стало известно, что в регионах центральной России завершается купальный сезон.