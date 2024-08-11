В Рязани водитель маршрутки объехал пробку по встречной полосе

Инцидент произошел на пересечении улиц Либкнехта и Грибоедова. На опубликованных кадрах видно, что маршрутка № 66 выехала на встречную полосу движения и пыталась перестроиться в свой ряд перед перекрестком.

В Рязани водитель маршрутки объехал пробку по встречной полосе. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел на пересечении улиц Либкнехта и Грибоедова. На опубликованных кадрах видно, что маршрутка № 66 выехала на встречную полосу движения и пыталась перестроиться в свой ряд перед перекрестком.

«Не для наказания данный пост, а для напоминания, что ПДД придумали для сохранения жизней», — заключили в посте.