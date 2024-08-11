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В Москве подросток на каршеринге врезался в дом, один ребенок погиб

На улице Южнобутовской в Москве водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, в результате аварии пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте происшествия. Трех несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в медучреждения.

Отмечается, что 15-летний водитель автомобиля покинул место ДТП.

Как уточнили в прокуратуре, расследование происшествия находится на контроле. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

Фото: Telegram-канал «Прокуратуры Москвы»