В Центробанке допустили повышение ключевой ставки выше 20 процентов

Центробанк может поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки выше 20 процентов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на зампредседателя ЦБ РФ Алексея Заботкина.

Отмечается, что ключевая ставка повысится до 20 процентов и выше, если у Центробанка останутся сомнения в замедлении инфляции.

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента», — сказал Заботкин, отвечая на вопрос, при каких условиях регулятор продолжит поднимать ключевую ставку.

Собеседник издания добавил, что на решение Центробанка могут повлиять дополнительные проинфляционные риски. Среди них — ухудшение внешних условий, падение российского экспорта или сокращение возможностей получения импорта.

Напомним, Центробанк увеличил ключевую ставку до 18% годовых.