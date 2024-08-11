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Ушел из жизни работник Рязанского музыкального театра Валерий Киреев
Ушел из жизни начальник электроосветительного цеха Рязанского музыкального театра Валерий Киреев. Там он проработал 15 лет.

Ушел из жизни начальник электроосветительного цеха Рязанского музыкального театра Валерий Киреев. Об этом сообщили в группе учреждения во «ВКонтакте».

В театре Киреев проработал 15 лет. Отмечается, что он сотрудничал с разными коллективами по всей России, работал с такими известными исполнителями, как Юрий Антонов и Владимир Кузьмин.

Рязанский музыкальный театр выразил соболезнования родным и близким Киреева.