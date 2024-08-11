Умерла рязанский тренер по художественной гимнастике Галина Пучкова

Ей было 78 лет.

Умерла рязанский тренер по художественной гимнастике Галина Пучкова. Ей было 78 лет. Причина смерти не называется. Пост об этом появился в группе регионального минспорта во «ВКонтакте».

Как указали в сообщении, Галина Пучкова — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по художественной гимнастике.

«Галина Ивановна была лучшей ученицей у родоначальницы рязанской художественной гимнастики Светланы Лебедевой. Галина Пучкова первой покорила норматив мастера спорта СССР, не раз становилась призером российских соревнований. Организовала секцию художественной гимнастике при стадионе „Локомотив“», — говорится в посте.

Отмечается, что воспитанницы Пучковой завоевывали титул чемпионок мира и Европы. Четыре ее ученицы стали Заслуженными тренерами России.

Помимо этого, тренер написала книги «Из жизни тренера», «Рязанская феерия», «Первые». Они посвящены рязанской художественной гимнастике.

Фото: группа минспорта Рязанской области во «ВКонтакте»