Умерла рязанский тренер по художественной гимнастике Галина Пучкова. Ей было 78 лет. Причина смерти не называется. Пост об этом появился в группе регионального минспорта во «ВКонтакте».
Как указали в сообщении, Галина Пучкова — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по художественной гимнастике.
«Галина Ивановна была лучшей ученицей у родоначальницы рязанской художественной гимнастики Светланы Лебедевой. Галина Пучкова первой покорила норматив мастера спорта СССР, не раз становилась призером российских соревнований. Организовала секцию художественной гимнастике при стадионе „Локомотив“», — говорится в посте.
Отмечается, что воспитанницы Пучковой завоевывали титул чемпионок мира и Европы. Четыре ее ученицы стали Заслуженными тренерами России.
Помимо этого, тренер написала книги «Из жизни тренера», «Рязанская феерия», «Первые». Они посвящены рязанской художественной гимнастике.
Фото: группа минспорта Рязанской области во «ВКонтакте»