Скончалась актриса из «Сватов» Людмила Шестакова

Людмиле Шестаковой было 67 лет. Она снялась в 16 фильмах и сериалах. Актрисе принадлежит роль сотрудницы винзавода Изольды Карловны в четвертом сезоне сериала «Сваты».

Скончалась актриса из «Сватов» Людмила Шестакова. Об этом сообщили в группе «Севастопольский театр имени Луначарского» во «ВКонтакте».

Шестаковой было 67 лет. Причина ее смерти не указывается.

Как написали в посте, актриса 45 лет проработала в Севастопольском театре Луначарского. «Играла, ставила, творила, жила театром и для театра. Творчество Людмилы, как и она сама, всегда было очень честным, искренним и открытым», — говорится в сообщении.

Отметим, что Шестакова снялась в 16 фильмах и сериалах. Ей принадлежит роль сотрудницы винзавода Изольды Карловны в четвертом сезоне сериала «Сваты». Помимо этого, она играла в сериале «Жених», фильме ужасов «Юленька». В последний раз она снялась в роли Риммы Альбертовны в сериале «Давай найдем друг друга». Он вышел на телеканале «Россия» в 2020 году.

Фото: группа «Севастопольский театр имени Луначарского» во «ВКонтакте»