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Опубликован прогноз погоды на 12 августа в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +17, +22 градуса.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 12 августа, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем — +17, +22 градуса.

Ветер прогнозируют западный, 6-11 метров в секунду. Днем местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.