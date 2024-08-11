Опубликован прогноз погоды на 12 августа в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +17, +22 градуса.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 12 августа, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем — +17, +22 градуса.
Ветер прогнозируют западный, 6-11 метров в секунду. Днем местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.