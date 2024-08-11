В Солотче неизвестные испортили кусты гортензии

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 11 августа. На опубликованных кадрах видно, как трое молодых людей срывают цветы гортензии.

В Солотче неизвестные испортили кусты гортензии. На опубликованных в группе «Солотча инфо» во «ВКонтакте» кадрах видно, как трое молодых людей срывают цветы.

«Вот таких молодых „талантов“, „ценителей прекрасного“, „дамских угодников“ можно встретить на ночной улице Солотчи. Надеемся, что ворованные букеты от юных „флористов“ доставлены по назначению и порадовали дам», — написали в посте.

Видео: группа «Солотча инфо» во «ВКонтакте»