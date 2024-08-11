Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
21°
Пнд, 12
19°
Втр, 13
17°
ЦБ USD 87.99 1.43 10/08
ЦБ EUR 95.18 1.05 10/08
Нал. USD 86.80 / 87.00 10/08 16:30
Нал. EUR 94.50 / 96.50 10/08 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
3 825
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
5 августа 14:09
3 719
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
7 012
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
6 077
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Солотче неизвестные испортили кусты гортензии
Инцидент произошел ночью в воскресенье, 11 августа. На опубликованных кадрах видно, как трое молодых людей срывают цветы гортензии.

В Солотче неизвестные испортили кусты гортензии. На опубликованных в группе «Солотча инфо» во «ВКонтакте» кадрах видно, как трое молодых людей срывают цветы.

«Вот таких молодых „талантов“, „ценителей прекрасного“, „дамских угодников“ можно встретить на ночной улице Солотчи. Надеемся, что ворованные букеты от юных „флористов“ доставлены по назначению и порадовали дам», — написали в посте.

Видео: группа «Солотча инфо» во «ВКонтакте»